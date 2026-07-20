New Expressions & Buzzwords

Hobby activity
ホビ活


New Expressions & Buzzwords – Hiragana Times August 2026 issue

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🎨 ホビかつ
🗣️ pronounced: Hobikatsu
✒️ definition: hobby activity

It is an abbreviation for “hobby activities.”
「ホビー活動かつどう」をりゃくした言葉ことばです。

It refers to general activities to enjoy hobbies, including things like oshikatsu and otakatsu.
かつやオタかつなどもふくむ、趣味しゅみたのしむ活動全般かつどうぜんぱんします。

In particular, it is often used for creative hobbies such as handmade crafts.
とくに、ハンドメイドなど創作系そうさくけい趣味しゅみたいして使つかわれることがおおいです。

It is attracting attention as a way of spending time to value one’s own time in daily life.
日常にちじょうなか自分じぶん時間じかん大切たいせつにするごしかたとして、注目ちゅうもくされています。


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