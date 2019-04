The world’s only cooking class specializing in Vegan Japanese food for foreigners

外国人向けにヴィーガン和食を専門とする世界で唯一の料理教室

BentoYa Cookingは、世界中の人が楽しめる植物性のみで作られたヴィーガン和食・和スイーツを外国人にお伝えしています。東京都内・横浜・兵庫・大阪・京都で開催。未来の子供たちが暮らす日本、そして「世界をよりよい場所へ変えたい!」という想いから動物性原材料を使わない和食教室のコンセプトで始めました。何よりも、“野菜だけでこんなに美味しい和食料理が作れる!”という感動を、日本国内外に発信していきます。

2013年ユネスコに無形文化遺産に登録された和食は、海外からも注目される料理です。BentoYa Cookingでは、お弁当・寿司・天ぷら・手作り味噌教室など誰もが想像するThe和食をはじめ、ラーメン・餃子・かつカレーといった、海外で爆発的に人気のあるメニューを教えています。外国人がわかりやすいよう、食材の選び方や代替品のご紹介も含め丁寧に英語・中国語で教えています。

【Kyoto】Vegan Ramen and Gyouza Lesson・ヴィーガンラーメン餃子レッスン

日時: Every Sat from 11am to 2pm.毎週土曜日11時~14時

場所;7mins from JR Kyoto station.京都駅徒歩7分

開催言語:英語・日本語

【Tokyo】Sakura Shoujin Ryouri lesson(Monk’s meal)・桜精進料理

日時: 7th Apr from 2pm to 430pm.4月7日(日)14時~16時半

場所;5mins from Yoga station.用賀駅徒歩5分

開催言語:英語・日本語

【Tokyo】Shaun the Sheep Kawaii Bento box class ・ひつじのショーンキャラ弁

日時: 7th Apr from 1030am to 1330pm.4月7日(日)10時半~13時半

場所;5mins from Yoga station.用賀駅徒歩5分

開催言語:英語・日本語

主催:

BentoYa Cooking

一般社団法人 日本ヴィーガン・ベジタリアン和食料理教室協会

https://www.bentoyacooking.com/