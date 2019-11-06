英語指導資格を持つ3ヵ国語を話す外国人講師が楽しくレッスン！
- TARUISHI Hiragana Times
- Nov 06, 2019
- 英語学習に時間と費用を投資するなら世界に通用する高品質な本場の英語を学習しよう！
- せっかく英語学習するなら本場の国際的ブランド教材と外国人の講師から世界に通用する本物の英語力をマスターしよう！
- 将来に大きな夢を叶えるには世界に目を向け、幼児期から実用的に使える本格的な英語学習をおすすめします！
- 年齢に関係なく自分のスキルにあうレベル/クラスで無理なく学習しましょう！
- 国際的ブランド教材と日本の英語指導資格を持つ外国人講師が外国人特有の指導スタイルで世界に通用する「コミュニケーション能力」の育成に重点を置き学習いたします。
- 本校の理念は、英語を通じ、こどもたちの持つ個性を大切に育み、一人ひとりの才能を伸ばし、将来グローバルな世界で活躍できる人材の育成を目指しています。
Pery’s English Language School
ペリーの英会話スクール！
Tel：050-5359-7365
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