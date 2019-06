Free Professional Consultation for Foreign Residents

Consult about problems you are facing in daily life such as visas/immigration, health insurance and pensions. Interpreting volunteers will be on hand to help you out, so you can use this service even if you do not speak Japanese.

Time: June.29(Sat) 13:30~16:30 (Registration ends 16:00)

Place: Green Hall, 1F Hall (36-1 Sakae-cho)

Topics: Visa status, marriage/divorce, refugee status, inheritance, Labor issues, insurance/pensions

Cost: Free(30 minutes per session)

※No reservation is required.

外国人のための無料専門家相談会

在留資格、社会保険や労働問題など、日頃困っていることを弁護士、行政書士、社会保険労務士、税理士に直接相談できます。日本語に不安のある方は通訳が一緒に相談に入り、母語で相談ができます。(英語・中国語・韓国語)

日時:6月29日(土)13時30分~16時30分(受付は16時まで)

会場:グリーンホール1階ホール(栄町36-1)

相談内容:在留資格、結婚・離婚、難民認定、相続、労働、保険・年金

費用:無料(相談時間は一人30分)※申込不要、当日直接会場へ

Contact To:

Itabashi Culture and International Exchange Foundation

TEL: 03-3579-2015

E-mail: kkouryu@city.itabashi.tokyo.jp

URL: https://www.itabashi-ci.org/