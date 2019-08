August 28: SAKURA KARAOKE PARTY “Summer Rock Festival”

“SAKURA KARAOKE PARTY” is a monthly event held at GINZA 300BAR in Ginza, Tokyo and Karaoke no Tetsujin where we invite international guests from around the world. GINZA 300BAR will be serving their newly created cocktails with organic wild grass and herbs, directly delivered from our farm, “Tohoku Bokujo.”

DATE: August 28th, 2019

TIME: 5:00 pm at 300BAR 5chome 7:00 pm Karaoke no Tetsujin in Ginza MEETING PLACE: 300BAR 5chome (Fazenda Bldg. B1, Ginza 5-9-1, Chuo-ku, Ginza, Tokyo)

PARTICIPATION FEE: 2,500 JPY

8/28 SAKURA KARAOKE・サマーロックパーティー

今回で17回目となる「サクラカラオケ・パーティー」は、毎月最終水曜日に開催しており、サクラハウス・サクラホテルにご滞在中の外国人ゲストの皆さまと一緒に、銀座300BAR 5丁目店にて、こだわりの限定カクテルや料理をいただきながら友好を深め、その後、カラオケの鉄人銀座店にて、日本発祥の文化として広く知られている「カラオケ」を体験する訪日外国人に大人気のイベントです。これまで、200名を超える訪日外国人の方々にご参加いただいております。

また、300BARでは、自社農場「東北牧場」にて無農薬環境で自生している野草を使用したスペシャル野草カクテルをご提供し、野草独特の風味と香りをご堪能いただきます。

〇開催日: 2019年8月28日(水)

〇開催日程: 17:00 銀座300BAR 5丁目店 19:00カラオケの鉄人 銀座店

〇集合場所: 銀座300BAR 5丁目店(中央区銀座5-9-11ファゼンダビルB1)

〇参加費用: 2,500円

Contact us

Name: SAKURA HOUSE CO., LTD.

Contact:Nishimura / Ochiai

TEL:03-5330-5250

E-mail:info@sakura-house.com