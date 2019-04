7,000 curry bread in a week comes in Kyoto!

~Curry bread marche in Daimaru Kyoto~

Curry bread marche and a problem-solving game will be held in Daimaru Kyoto by Japan Currypan Association (JCA), a General Incorporated Association in Japan. Curry bread marche will be held from May 1st (Wed) to May 7th (Tue), and curry breads that have gotten Curry-pan GP award will come there. The problem-solving game will held in May 4th (Sat) and May 5th (Sun). JCA has been a sponsor on them.

Time: 11:00 until sold the all out

Place: Special place in Daimaru Kyoto (BF xx)

Access: 1 min on foot from Karasuma Sta. of Hankyu Kyoto line (direct through underground road)

2 min on foot from Shijo Sta. of Karasuma line (direct through underground road)

Price range: 400 to 600 yen (planned)

Check out the special website!

https://currypanmarche-kyoto.jp/

厳選カレーパン 7日間で7000個がパンの都にやってくる!

~カレーパンマルシェin大丸京都店開催のお知らせ~

一般社団法人日本カレーパン協会(東京都渋谷区、理事長やすひさてっぺい)は2019年5月1日(水)~7日(火)の7日間、大丸京都店で行われる、カレーパングランプリ受賞のカレーパンだけを集めたカレーパンイベント、『カレーパンマルシェ』と、5月4日(土)・5日(日)の2日間に同時開催されるイベント「家族で遊ぼう!! 謎を解き明かし、カレーパンをゲット!!」を後援いたします。

時 間:11時〜(売切れ次第、終了)

場 所:大丸京都店 地階西入口特設

<電車でお越しの場合>

阪急京都線烏丸駅より徒歩1分(地下道直結)

地下鉄烏丸線四条駅より徒歩2分(地下道直結)

価格帯:400円〜600円(予定)

●特設サイトはこちら●

https://currypanmarche-kyoto.jp/

Currypan examination

カレーパン博識度がわかる検定はこちら

Contact Us

Japan curry bread Association

一般社団法人日本カレーパン協会

Spokesman:Yasuhisa/Ishii

Phone: 03-4588-0180

Mail: jimukyoku@currypan.jp