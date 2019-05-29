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お茶づくし！「抹茶ビアガーデン」で抹茶ビールやお茶料理に舌鼓

抹茶ビール、ほうじ茶ビール等【お茶ビール】飲み放題

ミシュラン掲載の「ホテル龍名館お茶の水本店」1Fの日本茶レストラン「レストラン 1899 お茶の水」では、夏の人気企画「抹茶ビアガーデン」を6月1日～9月30日まで開催します。

真緑色が鮮やかな定番「抹茶ビール」に加え、初登場の「抹茶ハイボール」も！「ほうじ茶黒ビール」「和紅茶ビール」など色とりどりの“お茶ビール”は、お店専属のお茶の専門家“茶バリエ”が、一杯一杯、丁寧に淹れて提供します。お店オリジナルのお茶アルコールの数々を飲み放題で楽しめます。

ビールが進むおつまみならぬ“お茶まみ”も充実。新作「煎茶ローストビーフ」は大麦牛に茶葉をたっぷり付けて低温でじっくりローストしました。「鶏の唐揚げ 抹茶マヨ添え」は抹茶ハイボールと合わせて「抹茶ハイカラ」で。他にもお茶の風味を活かした、日本茶レストランならではの自信作が揃います。シメには甘さ控えめで、罪悪感も少なめなお茶スイーツを。ここでしか味わえない「お茶づくし」のビアガーデンです！

お問合せ

URL：http://www.1899.jp/ochanomizu/beergarden2019.html
店舗電話：03-3251-1150

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